Juventus-Milan, ritorni per Allegri: ecco chi rientra

Mancano ormai solamente due partite per il finale di stagione del Milan . I rossoneri giocheranno la prossima partita di Serie A contro la Juventus , dell'ex Allegri. Il Diavolo, si gioca il primo tentativo per assicurarsi il quarto posto, che vorrebbe dire Champions League. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parla dei recuperi della Juventus .

Juventus-Milan, ecco chi recupera Allegri

Domenica sera, si legge, la Juventus ospiterà il Milan nella penultima giornata di Serie A. Per questa sfida, Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, recupererà Cuadrado e Danilo, che hanno saltato la trasferta di lunedì ad Empoli per squalifica. Anche Bonucci, ex della partita, potrebbe recuperare per i rossoneri. Dei recuperi molto importanti per la Juventus e Massimiliano Allegri, in una partita che potrebbe dare la certezza al Milan di partecipare alla prossima edizione della Champions League. LEGGI ANCHE: Milan-Steaua, riviamo le emozioni della partita perfetta >>>