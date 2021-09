Juventus-Milan 1-1: “Il Diavolo resta in Paradiso” | Serie A News

Juventus-Milan 1-1 all'Allianz Stadium: Álvaro Morata illude i bianconeri, Ante Rebić pareggia nel finale. Diavolo ancora primo in classifica

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato Juventus-Milan. La partita della 4^ giornata della Serie A 2021-2022 è terminata ieri sera 1-1 all'Allianz Stadium di Torino. Il punto, per il Milan di Stefano Pioli, secondo la 'rosea' è pesante e meritato. Anzi, la precisazione, va persino stretto ad una squadra che, dopo un primo tempo sofferto, in cui ha pagato le tante assenze, nella ripresa ha reagito e sfiorato a più riprese il gol della vittoria.

"Pioli può essere orgoglioso dei suoi ragazzi - il commento del quotidiano sportivo nazionale - che, anche nelle difficoltà, sono sempre rimasti aggrappati alle loro linee di gioco, fino a risalire alla luce". La Juventus era andata in vantaggio quasi subito. Al 4', grazie ad Álvaro Morata, bravo a finalizzare un magistrale contropiede bianconero, nel quale spicca una magia di Paulo Dybala, approfittando del posizionamento sbagliato della retroguardia rossonera su un corner in favore del Diavolo.

La partita, dunque, si era messa sui binari prediletti per la formazione di Massimiliano Allegri. In casa rossonera, di certo le prestazioni non all'altezza di Theo Hernández, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão inizialmente non hanno aiutato. La mossa iniziale di Pioli, difesa a tre in fase di costruzione con Fikayo Tomori, Simon Kjær ed Alessio Romagnoli, non ha funzionato. Theo, molto alto a sinistra, è stato spesso limitato da Juan Cuadrado e Danilo.

Il Milan ha cominciato i propri aggiustamenti quando, per infortunio di Kjær al 36', Pioli ha inserito Pierre Kalulu a destra riportando Tomori in mezzo e riproponendo una linea difensiva effettiva a quattro. La Juventus, nel primo tempo, si è fatta pericolosa altre due volte (Mike Maignan ha fatto buona guardia). Ma i rossoneri hanno iniziato a crescere in maniera costante. Al 60' fuori Saelemaekers e Kessié per Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer.

E Juventus-Milan ha girato definitivamente. Sandro Tonali ha giganteggiato a centrocampo, vincendo il duello a distanza con l'ex rossonero Manuel Locatelli. Il numero 8 rossonero, al 76', ha quindi messo sulla testa di Ante Rebić, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla che il croato ha spedito alle spalle di Wojciech Szczęsny per il pareggio. Il Milan, nel finale, avrebbe potuto vincere il match: tiro fuori di poco di Rebić, miracolo del portiere juventino su Kalulu a botta sicura.

"Se, all'ora del tè, la Juventus era meritatamente in vantaggio, ora il punto va stretto al Milan", il commento de 'La Gazzetta dello Sport'. Ad ogni modo, con questo pareggio, i rossoneri salgono a quota 10 punti in classifica, lasciando i bianconeri a -8 e con tanti problemi, di gioco e di identità, da risolvere per Allegri. Milan, arriverà dalla Spagna l'erede di Kessié? Le ultime di mercato >>>