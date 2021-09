Juventus-Milan, Pioli: “Abbiamo regalato un gol, un errore troppo grave”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Juventus-Milan, partita della 4^ giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni

Sulle troppe interruzioni nella partita: "Ci chiediamo perché quando andiamo in Europa soffriamo. 48 minuti di gioco effettivo sono troppo pochi. Troppe chiacchiere sul campo, si deve giocare invece. Parlo per lo spettacolo per i tifosi allo stadio. Troviamo un rimedio perché non siamo abituati a giocare con questa intensità in Europa".