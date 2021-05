Juventus-Milan 0-3: “Rebic, 13 minuti per l’eurogol”

Ante Rebic, attaccante rossonero, ha segnato il secondo gol in Juventus-Milan 0-3. Quello che ha ammazzato definitivamente i bianconeri

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic si fa male? No problem: c'è Ante Rebic. Entrato a metà ripresa di Juventus-Milan, l'attaccante croato, tenuto inizialmente in panchina per far giocare Brahim Díaz, ha impiegato appena 13' per chiudere, di fatto, il match dell'Allianz Stadium.

Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' stamattina in edicola, aggiungendo come l'ex Eintracht Francoforte abbia siglato un gol stupendo. Così come erano stati molto belli quelli messi a segno contro il Parma al 'Tardini' e contro il Genoa a 'San Siro'. Una prodezza, quella di Rebic in Juventus-Milan, che potrebbe anche valere il sigillo su un posto in Champions League per il Diavolo.

Rebic è in ritardo rispetto il ruolino di marcia della scorsa stagione (8 gol nell'attuale campionato contro gli 11 della passata annata), ma, di certo, ha ancora 270' per incrementare il suo bottino. Per sé, per il Milan e, eventualmente, per Ibra, che dovrebbe dare forfait per il match di mercoledì contro il Torino. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.