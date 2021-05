Milan in ansia per Ibrahimovic: oggi esami strumentali al ginocchio

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, costretto al cambio nella ripresa del match dello 'Stadium'. Il Diavolo incrocia le dita per lui

Ibra è uscito preoccupato dal terreno di gioco, toccandosi il ginocchio e, a bordo campo, si è confrontato a lungo con lo staff medico rossonero. Come rivelato dalla 'rosea', Zlatan aveva già avvertito dei fastidi nei giorni scorsi, ma i controlli effettuati non avevano evidenziato problemi .

Al fischio finale di Juventus-Milan, ad ogni modo, Ibrahimovic è tornato sorridente e questo particolare fa ben sperare. Stefano Pioli, tecnico rossonero, non si è sbilanciato sulle sue condizioni nel post-partita. "Zlatan non era al 100%. Aveva fatto praticamente mezzo allenamento con il gruppo venerdì, ma contro la Juve non voleva mancare. Ha un po' di dolore al ginocchio, speriamo non sia niente di grave".