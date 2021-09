Italia Under 21, Tonali nuovo capitano: oggi contro il Lussemburgo

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, nuovo capitano dell'Italia Under 21. Oggi con la fascia al braccio in campo contro il Lussemburgo

Sandro Tonali , classe 2000 , centrocampista del Milan di Stefano Pioli , è il nuovo capitano dell' Italia Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato . Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Nuova vita, dunque, per l'ex Brescia che, domenica scorsa, ha trovato finalmente il suo primo gol in rossonero contro il Cagliari e che, in questa stagione, sembra essere già migliorato rispetto l'annata precedente.

Oggi, alle ore 17:30, l'Italia Under 21 scenderà in campo contro il Lussemburgo per le qualificazioni agli Europei di categoria e Tonali indosserà la fascia di capitano. Un modo per responsabilizzarlo ulteriormente e, magari, fargli fare anche in azzurro, oltre che con il Milan, il definitivo salto di qualità. Finora Tonali ha totalizzato 7 presenze con l'Italia Under 21 e 11 con l'Under 19.