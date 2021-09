Messias: “Essere al Milan è il massimo della vita. Scudetto? Ci proveremo” | PM News

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa a giornalisti e tifosi rossoneri. Il live con le sue dichiarazioni

Sul sacrificio e talento : Sono tante componenti da mettere insieme per dare il meglio di se. Solo il sacrificio e il talento non basta".

Sul Milan del passato dei brasiliani : “Dire solo un idolo è difficile, perché erano tantissimi. Dida, Serginho, Cafu, Kaka ecc. erano tutti forti. Non solo brasiliani, ma anche italiani come Gattuso, Maldini. Quel Milan era un sogno”

Sulla tradizione dei brasiliani: “Responsabilità di essere il brasiliano? No, perché mi piace giocare al calcio. Essere brasiliani non conta, anche perché sono cambiate le cose rispetto in passato. Non devo strafare. Cercherò di dimostrare quello che so fare”

Sull’interesse del Monza : “Si c’era l’interesse del Monza, ma quando c’è di mezzo il Milan è difficile per tutti. Maldini e Massara? Mi hanno studiato, hanno visto qualcosa di importante, altrimenti non mi avrebbero preso. Sanno cosa posso dare".

Junior Messias, nuovo acquisto del Milan, sarà presentato, dalle ore 13:45, in conferenza stampa a Milanello. Giornalisti e tifosi, dunque, avranno la possibilità di conoscere l'esterno offensivo brasiliano, classe 1991, prelevato dal Diavolo in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 5,5 (più un milione di euro di bonus) proprio l'ultimo giorno del calciomercato estivo. Segui con noi di 'PianetaMilan.it' il LIVE della conferenza di Messias, per non perderti nessuna dichiarazione minuto per minuto.