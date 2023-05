Italia, Tonali diviso tra Mancini e l’Under 21: ecco con chi giocherà

Gli azzurri del c.t. Mancini e gli azzurrini dell’Under 21 si dividono il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, così parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Tonali è nella lista della Nazionale A che sarà impegnata nella semifinale di Nations League contro la Spagna, 15 giugno, e nella finale (o finalina) in programma tre giorni più tardi. Finora 14 presenze, ancora alla ricerca del primo gol. L’Under 21 lo avrebbe accolto volentieri per provare a conquistare insieme il titolo di Campioni d’Europa, o almeno a spingersi fino alla semifinale del torneo che si giocherà tra Romania e Georgia: arrivare tra le prime quattro è il traguardo minimo per assicurarsi la qualificazione alle Olimpiadi dell’estate 2024. Tonali avrebbe risposto alla chiamata altrettanto volentieri e infatti sono stati lunghi giorni di riflessione: ha iniziato il biennio da capitano e sarebbe stato più che felice di partecipare ai Giochi di Parigi. Il Club Italia eviterà forzature anche per non esporre il giocatore a rischi dovuti a un impiego sfiancante. Tonali vestirà l’azzurro con Mancini.