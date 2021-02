Intoccabile Kessié: è anche un rigorista infallibile | Milan News

Kessié uno dei giocatori del Milan più valorizzati da Pioli

Davide Calabria, Ismaël Bennacer, Franck Kessié, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão. Cinque calciatori del Milan che, ad oggi, grazie al lavoro di Stefano Pioli sul campo, valgono, nel complessivo, ben 85 milioni di euro in più. Questa la convinzione de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Merito della loro enorme crescita nel corso dell’ultimo anno e mezzo.

Kessié, per esempio, pagato 26 milioni di euro nel 2017 all’Atalanta, oggi ne vale tranquillamente almeno 40. Il centrocampista ivoriano, uno dei migliori interpreti del suo ruolo dell’intero campionato di Serie A, è il perfetto complemento, in mezzo al campo, per Ismaël Bennacer.

Oltretutto, è anche un rigorista (quasi) infallibile. A Bologna ha festeggiato il gol numero 7 della sua stagione, eguagliando il suo record dell'annata 2018-2019. Ma siamo ancora a metà del percorso e, pertanto, Kessié avrà tutto il tempo per continuare a migliorare i suoi numeri pazzeschi.