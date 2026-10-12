Il punto rimediato ieri sera al Mapei Stadium dal Milan contro il Sassuolo non ha soddisfatto nessuno in casa rossonera. Chi ha manifestato la delusione piÃ¹ profonda Ã¨ stato senza dubbio l'allenatore RÃºben Amorim il quale, nel post-partita della gara valida per la 6^ giornata della Serie A 2026-2027, si Ã¨ presentato davanti alle telecamere visibilmente contrariato sia per l'esito finale del match sia per l'involuzione espressa dai suoi giocatori sul terreno di gioco di Reggio Emilia.

«Quando non vinciamo non siamo mai soddisfattiÂ», ha esordito il tecnico portoghese al termine di Sassuolo-Milan 1-1, in una serie di dichiarazioni riprese dettagliatamente dai quotidiani sportivi oggi in edicola, tra cui l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il tecnico ha analizzato con luciditÃ il blackout dei suoi: Â«Meritavamo il vantaggio, ma dopo il gol Ã¨ chiaro che avremmo dovuto gestire meglio la partita, fare piÃ¹ possesso palla e frenare la reazione avversaria. Non possiamo assolutamente permetterci di subire gol da calcio dâ€™angoloÂ».

Il grande rammarico di Amorim: il blackout post-Rabiot e il pari di Odenthal

Il rammarico maggiore espresso da Amorim risiede nella clamorosa perdita di controllo della squadra che, subito dopo aver trovato la rete dello 0-1 grazie al fendente di Adrien Rabiot al 63', ha concesso tre clamorose occasioni da gol ai neroverdi di. Una sbandata collettiva che ha portato al definitivo pareggio siglato al 68' da Cas Odenthal. Â«Ãˆ evidente che non possiamo ritenerci soddisfatti quando buttiamo via due punti in questo modoÂ», ha ribadito l'allenatore rossonero, che ha individuato con precisione le carenze psicologiche del gruppo.

Secondo la visione del tecnico, il Milan avrebbe dovuto mantenere la medesima identitÃ mostrata prima del vantaggio, congelando il ritmo attraverso il possesso ed evitando di prestare il fianco alle transizioni rapide del Sassuolo. Amorim ha battuto molto sul tasto della mentalitÃ , spiegando che una grande squadra ha il dovere di continuare a spingere e amministrare il pallone proprio nel momento in cui l'avversario ferito tenta di riversarsi in avanti alla ricerca del pari.

L'equivoco tattico del modulo e il digiuno di GonÃ§alo Ramos

La sfida contro gli emiliani ha evidenziato anche la persistente sterilitÃ del reparto offensivo del Milan, con un focus particolare su GonÃ§alo Ramos, apparso ancora una volta la controfigura opaca del bomber implacabile ammirato con la maglia del Portogallo durante la sosta. Amorim ha ammesso le difficoltÃ nello scardinare il blocco difensivo avversario: Â«Dobbiamo lavorare meglio sulle combinazioni nellâ€™ultimo terzo di campo; ieri loro sono riusciti a chiuderci le linee a centrocampo e a sbarrarci la strada. Ci stiamo provando, questo Ã¨ lâ€™ultimo step per arrivare a calciare in porta con maggiore pericolositÃ Â».

Dal punto di vista della lavagna tattica, l'allenatore rossonero aveva iniziato la contesa proponendo un inedito 4-4-1-1, per poi ritornare a gara in corso al piÃ¹ collaudato 3-4-2-1. Nel post-partita Amorim ha voluto chiarire la ratio di questo switch: Â«Alla fine i giocatori in campo sono gli stessi, c'Ã¨ la duttilitÃ per ruotare e disporsi a tre o a quattro. Con la linea a quattro siamo piÃ¹ aperti in fase di costruzione e i centrocampisti hanno la licenza di spingersi un pochino piÃ¹ in avantiÂ».

L'allarme per Matteo Gabbia: il dolore del leader rossonero

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La chiosa finale dell'intervento del tecnico lusitano non poteva che essere dedicata alle condizioni fisiche di, uscito anzitempo dal campo a causa diche rischia di tenerlo fuori a lungo.Â«Non conosco ancora di preciso i tempi di recupero e l'esito degli esami clinici. Ãˆ perÃ² evidente che Gabbia sia un giocatore fondamentale per questo gruppo, a prescindere dal fatto che parta nell'undici titolare o meno. Un infortunio del genere fa malissimo a tutta la squadra, e vi garantisco che ho percepito chiaramente sul campo tutto il dolore che il ragazzo provava in quel momentoÂ», ha concluso Amorim, visibilmente scosso per la perdita di uno dei pilastri dello spogliatoio in vista del tour de force di ottobre.