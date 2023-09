Inter-Milan, il derby di Thuram: da possibile rossonero a punta nerazzurra

Il derby di mercato

L'edizione odierna di Tuttosport ha voluto sottolineare la storia, di mercato e di campo, dell'attaccante francese. Promesso sposo al Milan e poi, come colpo di scena, il "tradimento" per firmare con l'Inter. Giovane, possente e capace di ricoprire diversi ruoli nelle zone offensive del campo: Thuram sembrava essere il profilo perfetto per la nuova squadra rossonera. Eppure, il blitz di Marotta, il fascino del nerazzurro e, alla fine, la decisione: Thuram diventa un nuovo giocatore dell'Inter.