Inter-Milan, Calhanoglu sfida Theo Hernández: sono gli ‘accendi-derby’

Hakan Calhanoglu e Theo Hernández si troveranno di fronte nel derby Inter-Milan di domani sera. Tra rivincite, sfottò e tante scintille

Daniele Triolo

Hakan Calhanoglu e Theo Hernández, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sono i calciatori di Inter e Milan che, attualmente, incarnano più lo spirito del derby. Il primo per via del suo passato in maglia rossonera; il secondo perché è di indole battagliera. Sono loro, il turco e il francese, i volti di questa nuova epoca della rivalità cittadina. Una rivalità scandita dagli ultimi due Scudetti (una vittoria per parte) e le vittorie nerazzurre nella semifinale di Coppa Italia 2022 e nella finale di Supercoppa Italiana 2023.

Inter-Milan è anche Calhanoglu contro Theo Hernández — Calhanoglu, ha ricordato il quotidiano torinese, è diventato bersaglio di cori ostili e insistiti, da parte del pubblico del Milan, all'indomani della sua decisione di lasciare il Diavolo a parametro zero nell'estate 2021 per passare ai rivali dell'Inter. Anche i suoi ex compagni non si sono trattenuti, nel corso dei festeggiamenti per lo Scudetto 2022, tirandolo in ballo in maniera ripetuta.

Il turco, già in gol contro il Milan nel derby di andata dello scorso campionato, quando ha segnato su calcio di rigore proprio sotto la Curva Sud, quella occupata dai suoi ex sostenitori, ha sempre tenuto il punto con fermezza e freddezza. Poi, a Riyad, dopo la vittoria in Supercoppa, si è sfogato, parlando di karma per evidenziare il netto 3-0 rifilato dalla squadra di Simone Inzaghi a quella di Stefano Pioli.

Theo ha avuto spesso battibecchi con i nerazzurri in campo — Theo Hernández, invece, è uno che non si tira mai indietro. Né sulla fascia né nei derby del suo Milan contro l'Inter. Un anno fa, il 5 febbraio 2022, concluse il derby Inter-Milan 1-2 (quello della doppietta di Olivier Giroud) con qualche secondo di anticipo, espulso per un fallo da dietro su Denzel Dumfries. Altro giocatore con cui ha avuto scontri negli ultimi confronti diretti. Anche con Lautaro Martínez ha avuto di recente da ridire.

Calhanoglu e Theo Hernández arrivano a questo derby Inter-Milan in momenti diametralmente opposti. Ottima forma per il turco, pessima per il francese. Quale migliore occasione di una sfida come questa per invertire nettamente la tendenza?