Inter-Milan, si rinnova il confronto tra Lautaro Martínez e Giroud

Il derby Inter-Milan è anche (di nuovo) la sfida tra Lautaro Martínez e Olivier Giroud, bomber dei nerazzurri e dei rossoneri. Il punto

Daniele Triolo

Lautaro Martínez contro Olivier Giroud è uno dei temi più importanti del derby di domani sera tra Inter e Milan e ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Tra i due centravanti di Simone Inzaghi e Stefano Pioli è una sfida nella sfida, ormai da quasi un paio di mesi.

Lo scorso 18 dicembre 2022, infatti, i due bomber si sono affrontati nella finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. Ha vinto il 'Toro' e, da quel momento in poi, al nativo di Chambéry non ne è andata bene più una. Un po' come al Diavolo. Lo scorso 3 settembre 2022, in occasione del derby di andata Milan-Inter, vinto 3-2 dai rossoneri, Giroud segnò e fornì un assist a Rafael Leão. Spartito molto simile alla stracittadina giocata esattamente un anno fa, 5 febbraio 2022, quell'Inter-Milan 1-2 con doppietta di Giroud.

Inter-Milan, Lautaro sfida ancora Giroud — Ma nell'ultimo periodo il derby ha sorriso all'Inter ed a Lautaro. Dopo la finale mondiale, infatti, ha affrontato Giroud anche nella finale di Supercoppa Italiana, disputatasi a Riyad (Arabia Saudita). Netto successo nerazzurro, 3-0, con un gol fantastico dell'argentino e Giroud a guardare. Domani, dunque, ci sarà una nuova edizione del duello, con i numeri tutti in favore del numero 10 dell'Inter.

Lautaro, infatti, arriva al derby con 6 gol nelle 8 partite ufficiali del 2023. Giroud, invece, ha ritrovato il gol in Milan-Sassuolo, accusando le scorie dei Mondiali. Non c’è stato nulla da festeggiare però per quella rete, visto che il Milan ne ha prese clamorosamente 5 dal Sassuolo, incassando la terza sconfitta consecutiva. Il derby può diventare la quarta, e quindi lo sprofondo rossonero, oppure la chance per una nuova risalita. Come un anno fa.

I numeri sorridono all'interista. Ma un derby è imprevedibile — Lautaro Martínez e Giroud, logicamente, non si troveranno di fronte direttamente in campo. I loro veri rivali saranno i difensori avversari. Il francese ha fatto male ai nerazzurri giocando contro Stefan de Vrij; ora, però, ci sarà Francesco Acerbi in retroguardia. L'argentino ha segnato contro tutti i difensori rossoneri: stavolta toccherà al tandem Pierre Kalulu-Simon Kjær cercare di fermarlo.

Sulla carta, ha concluso il 'CorSport', il duello tra Lautaro e Giroud pende dalla parte del 'Toro'. Ma un derby è fatto anche apposta per ribaltare i pronostici e per cambiare i verdetti.