Inter-Milan, rose extralarge! Quante alternative per Inzaghi e Pioli

Altre due squadre a disposizione

Ecco, continua il quotidiano, gli altri giocatori che possono essere schierati da Inter e Milan. Inzaghi, con Pavard titolare, in difesa può contare su Darmian, De Vrij e Bisseck; mentre Pioli risponde con Kalulu, Kjaer, l'argentino Pellegrino e un veterano come Florenzi. A centrocampo l'Inter si trova con Cuadrado e Carlos Augusto esterni, Frattesi, Asllani e Klaassen in mezzo, più Sensi. Competitivo anche il reparto di Pioli: Musah e Pobega mezzali, Adli come vice Krunic, con Bennacer incognita. Tante alternative in attacco per il Milan con Chukwueze, Okafor e il giovane Romero, più Jovic. L’Inter ha invece due veterani come Arnautovic e Sanchez. LEGGI ANCHE: Milan Primavera, boom di baby talenti. Rosa e ambizioni