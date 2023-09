Milan Primavera, boom di baby talenti: rosa e ambizioni

Sempre nel reparto arretrato come non parlare dei terzini: Bakoune sta pian piano diventando sempre più importante per Abate, grazie alle sue sgroppate. E poi Bartesaghi che in estate è diventato uno dei candidati per il posto da vice-Theo Hernandez. Dopo la convocazione contro il Bologna, al momento, Bartesaghi resta un punto di riferimento del Milan Primavera e forse uno dei terzini più promettenti e forti della categoria. Per ora Jimenez arrivato dal Real Madrid in estate è ancora un'incognita.

Centrocampo — Passiamo a centrocampo dove Abate può contare su giocatori molto solidi. Parliamo di Stalmach, Eletu e Malaspina. Tutti e tre possono fare molto bene in Primavera. Ma qui continua a brillare la stella di Zeroli. Anche nelle prime partite di questa stagione, il giovane centrocampista ha mostrato tutte le sua capacità palla al piede e la grande propensione offensiva. Zeroli può dominare nel Milan Primavera, ma presto potrebbe diventare un membro della rosa di Stefano Pioli.

Attacco — In attacco il Milan Primavera trabocca di talento. Perso Lazetic, Abate ha puntato su Sia che per ora si sta dimostrando un bomber di razza in grado si segnare anche con poche occasioni. Sulle fasce brillano Cuenca e Bonomi. Entrambi sono giocatori di spinta, in grado di mettere difficoltà alla difesa grazie a dribbling e velocità. Poi sarà sa seguire la stagione di Camarda, promosso nel Milan Primavera, per ora non ha brillato, ma il talento assoluto c'è e dovrà solo abituarsi per esplodere anche in questa categoria.

La rosa completa e le ambizioni — Ecco la Rosa completa del Milan Primavera:

Porta: Bartoccioni, Colzani, Raveyre, Torriani.

Difesa: Bakoune, Bartesaghi, Incorvaia, Jimenez Sanchez, Magni, Nsiala Makengo, Paloschi, Parmiggiani, Simic.

Centrocampo: Eletu, Malaspina, Mancioppi, Perrucci, Sala, Stalmach, Zeroli.

Attacco: Bonomi, Camarda, Cuenca Martinez, Liberali, Scotti, Sia, Skoczylas.

Le prospettive del Milan Primavera? La rosa è forte sulla carta, ci sono tutti i presupposti per fare bene. La palla passa a Ignazio Abate, che con più esperienza potrà fare sicuramente meglio della scorsa stagione e magari puntare anche a qualcosa di importante.

