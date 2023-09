Derby Inter-Milan 5-1, i ‘nuovi’ deludono: Pulisic nullo e gli altri…

L'Inter dilaga e vince per 5-1 il derby contro il Milan: la quinta sconfitta consecutiva per Pioli contro i nerazzurri. Una prestazione troppo brutta per essere vera. Col calciomercato, e i tanti nuovi arrivi, c'era la speranza che il piano tattico potesse cambiare. Invece i 'nuovi', guidati da Pulisic, non hanno inciso. Ecco l'analisi de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.