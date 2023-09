Derby Inter-Milan, Milito: “Chi vince stavolta può volare”

"Sarà un derby equilibrato, non vedo una squadra dominare sull’altra. Credo che l’Inter sia leggermente favorita. Perché sta giocando bene, la fiducia è al massimo e in gare come queste è un aspetto che segna la differenza. I giocatori sanno di essere forti, li ho visti determinati nelle prime tre partite. Una vittoria in gare così può dare slancio, senza dubbio. Mi piace dire che c’è sempre un prima e un dopo di un derby. Chi vince stavolta può volare e allo stesso tempo far venire qualche dubbio all’avversario". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, c’è un unicum. Sfida in vetta ‘inedita’