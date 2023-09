Derby Inter-Milan, tocca a Kjaer: Pellegrino unica alternativa

Alle 18, allo stadio San Siro, ci sarà il derby tra Inter e Milan . Una partita fondamentale per entrambe le squadre: in palio c'è la testa della Serie A. L'edzione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati del Milan , con un'emergenza in difesa. Ecco il punto.

Inter-Milan, problemi in difesa per Pioli

Tolto Bennacer, si legge, lungodegente nel Milan, è solo in difesa che si concentrano le assenze. Tomori, squalificato dopo l’espulsione di Roma, non sarà sostituito da Kalulu, ma da Kjaer. Per il centrale francese è arrivato ieri il responso, si tratta di lesione al retto femorale della coscia: ulteriori valutazioni tra una decina di giorni. Altri problemi per un altro difensore, ovvero Caldara: la caviglia dolorante lo allontanerà dal Milan per diverso tempo, come spiegato da Pioli. Pellegrino resta l'unica alternativa possibile per il derby. Il Milan, quindi, cambierà forzatamente in difesa. LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, le probabili formazioni. Ecco le scelte di Inzaghi e Pioli