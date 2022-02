Inter-Milan con Kessié. Ma ben sei giorni per tornare | Serie A News

Franck Kessié giocherà titolare nel derby tra Inter e Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Nonostante il ritardo nel rientro a Milanello

A pochi giorni da Inter-Milan il protagonista odierno in casa rossonero è Franck Kessié. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, infatti, in un articolo molto polemico firmato dal collega Franco Ordine, ha fatto il punto della situazione sul centrocampista ivoriano in vista del derby di sabato pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'.

Kessié, a Milanello, è soprannominato 'Il Presidente' perché spesso, per scherzo, usava parcheggiare la propria auto nel centro sportivo rossonero nel posto riservato a Paolo Scaroni, che del club di Via Aldo Rossi è Presidente effettivo in carica. Però, per Ordine, Kessié si è comportato 'da Presidente' anche al suo ritorno dalla Coppa d'Africa.

La sua Costa d'Avorio, infatti, è stata eliminata mercoledì scorso dalla competizione. Ma Kessié, per tornare ad allenarsi a Milanello (in ritardo di quattro ore rispetto ai compagni, e quindi costretto ad una seduta in solitaria e personalizzata) ci ha messo la bellezza di sei giorni.

A 'Casa Milan', ha incalzato quindi Ordine, hanno protetto Kessié, giustificandoneil rientro in ritardo. Prima spiegando come non avesse avuto i giorni di riposo goduti dagli altri per la sosta del campionato. Giorni da lui trascorsi in patria. Quindi, a permesso scaduto, si è parlato di problemi logistici.

Il collega del 'CorSport' ha quindi ricordato come, oltre che nel rispetto dei tempi, Kessié difetta anche in comunicazione. Questo perché da fine luglio, ovvero quando rilasciò un'intervista dicendo di voler rinnovare con il Milan dopo le Olimpiadi di Tokyo, non ha più affrontato l'argomento in prima persona.

Anzi, ha lasciato al suo manager, George Atangana, il compito di rompere la trattativa con Paolo Maldini e Frederic Massara reclamando uno stipendio da 8 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero, così come già era accaduto la scorsa estate, si è messo l'animo in pace.

Il Milan è consapevole di perdere a parametro zero Kessié ma è pronto a proteggerlo, ora, pur di garantirsi il rendimento dell'ivoriano in campo fino al prossimo 30 giugno. Un rendimento, va detto, non straordinario come nella passata stagione. Che il tentativo fatto dal Diavolo a fine gennaio per prendere subito Renato Sanches fosse un tentativo per rimpiazzarlo subito?

Intanto, nel derby Inter-Milan, Kessié tornerà in campo da titolare in rossonero. Probabilmente da trequartista, posizione in cui, in Empoli-Milan 2-4 del 23 dicembre 2021, realizzò una doppietta. Ecco, segnare gol decisivi nel derby potrebbe essere l'occasione per farsi perdonare il ritardo di questi giorni e, magari, anche il prossimo addio.

Per sventarlo, infatti, il Milan dovrebbe investire 70 milioni di euro tra ingaggio, tasse e commissioni per Atangana. Secondo Ordine, con meno di quella cifra, molto meno, il Diavolo può arruolare un altro Kessié sul mercato estivo. Dopo Mike Maignan, gran sostituto di Gianluigi Donnarumma, Maldini e Massara ne sono sempre più convinti. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

