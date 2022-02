Calciomercato Milan – Schira: “Kessié ha deciso di non rinnovare”

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. La conferma arriva dal collega Nicolò Schira su 'Twitter'

Daniele Triolo

Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Nel prossimo calciomercato estivo, dunque, il club di Via Aldo Rossi dovrà cercare un sostituto del centrocampista ivoriano (individuato, a dir la verità, già in Renato Sanches del Lille) poiché sembra destinata a concludersi dopo cinque stagioni l'avventura dell'ex atalantino in maglia rossonera.

Il contratto di Kessié con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno e, finora, i negoziati per il suo rinnovo non sono andati a buon fine. A fronte di un'offerta del Diavolo di un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione, il manager del giocatore, George Atangana, ne ha sempre domandati almeno 8 netti all'anno. Su queste basi, prolungamento impossibile.

La conferma è arrivata, nella mattinata odierna, da Nicolò Schira, collega molto bene informato sul calciomercato in Italia ed in Europa. Attraverso un post pubblicato sul suo account ufficiale su 'Twitter', ha reso nota la volontà di Kessié per la prossima stagione sportiva.

"Franck Kessié lascerà il Milan in estate a parametro zero - ha scritto Schira sul numero 79 della squadra di Stefano Pioli -. Il centrocampista ha deciso di non estendere il contratto che scadrà a giugno". Ancora cinque mesi, dunque, e poi titoli di coda sull'esperienza di Kessié a Milanello e dintorni. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI