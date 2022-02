Inter-Milan, per Ibra si decide domani. È pronto Giroud | Serie A News

Incerta la presenza di Zlatan Ibrahimovic in Inter-Milan. Dunque Olivier Giroud potrebbe giocare il suo primo derby di Milano da titolare

Daniele Triolo

Olivier Giroud 'rischia' di partire titolare sabato pomeriggio, in occasione di Inter-Milan, il derby in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. Per la stracittadina della 24^ giornata di Serie A, infatti, è ancora incerto il recupero di Zlatan Ibrahimovic.

Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, spera di poter contare su tutti i migliori effettivi del proprio organico per il derby di Milano. Anche perché, in caso di vittoria, il Diavolo terrebbe accesa la speranza di arrivare allo Scudetto. In caso di sconfitta, al contrario, vedrebbe scappare via l'Inter a +7 (potenzialmente + 10, visto che i nerazzurri devono recuperare un match).

L'attenzione principale, dunque, al momento, è sulle condizioni di Ibra, che, per via dell'infiammazione al tendine d'Achille accusata in Milan-Juventus dello scorso 23 gennaio, ha svolto anche ieri allenamento personalizzato in palestra. Zlatan ha ancora fastidio e domani per lui dovrebbe essere una giornata clou.

Tra poco più di 24 ore, infatti, si deciderà se Ibrahimovic sarà a disposizione per la partita oppure se getterà la spugna. Nel caso in cui, naturalmente, Ibra saltasse Inter-Milan, al suo posto giocherebbe Giroud. Il quale, eventualmente, disputerebbe il suo primo derby della Madonnina da titolare (all'andata era in panchina e non entrò nemmeno).

Il Milan con le condizioni di Ibrahimovic vuole andarci cauto. Dopo il derby contro l'Inter, infatti, il Diavolo se la vedrà in Coppa Italia contro la Lazio, poi contro Sampdoria e Salernitana in campionato. Bisognerà, quindi, restituire Zlatan a Pioli soltanto una volta tornato in buona forma.

Non è escluso che Pioli, al posto di Giroud, in Inter-Milan dia spazio ad Ante Rebic da titolare. Il croato ha giocato da prima punta nella prima parte della stagione, assicurando all'attacco milanista mobilità e facendo molto bene in quel ruolo. L'ex Eintracht Francoforte, però, non è ancora in grandissima forma e, pertanto, dovrebbe partire dalla panchina.

Va, infine, verso il 'no' al rientro nel derby Fikayo Tomori, mentre Franck Kessié dovrebbe essere utilizzato sulla trequarti, nel 4-2-3-1 di mister Pioli, al posto di Brahim Díaz. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

