Inter-Milan, ad Ibrahimovic serve un recupero lampo | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic ancora in dubbio per il derby Inter-Milan di sabato pomeriggio a 'San Siro'. Il tendine d'Achille è un guaio per lo svedese

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, parlando di Inter-Milan, ha sottolineato come Zlatan Ibrahimovic sia sempre più in dubbio per la partita di sabato pomeriggio, ore 18:00, a 'San Siro'. Mancano, infatti, 72 ore al derby ed il recupero di Ibra, in casa rossonera, tiene adesso tutti con il fiato sospeso.

Da quando, infatti, è tornato al Milan, Ibrahimovic non ha saltato un derby contro l'Inter. In 5 partite ha segnato 4 gol e fornito un assist. Già in due occasioni, ha ricordato la 'rosea', Ibrahimovic ha giocato contro i nerazzurri recuperando da un problema: nel febbraio 2020 aveva appena smaltito un attacco influenzale, nell'ottobre 2020 era reduce dal CoVid.

In entrambi i casi Zlatan era andato a segno. Ora, però, l'infiammazione al tendine d'Achille tormenta l'attaccante svedese, il tempo a disposizione per recuperare si è ridotto al minimo e se il dolore non passerà ci sarà poco da fare. La situazione andrà monitorata giorno per giorno. Intanto, però, Olivier Giroud si candida per una maglia da titolare.

Da Milanello, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', non filtra pessimismo su Ibrahimovic. Ma è innegabile che, con il trascorrere dei giorni, l'iniziale fiducia per una sua presenza nel derby stia ora via via scemando. Il fastidio al tendine non accenna a diminuire ed è difficile ipotizzare che possa scomparire del tutto restituendo a mister Stefano Pioli il suo leader.

A 40 anni Ibrahimovic ha imparato ad ascoltare i segnali del proprio corpo. A settembre 2021, prima di Liverpool-Milan, ebbe un problema al tendine d'Achille della gamba sinistra: si fermò per precauzione ed i tempi di recupero, all'epoca, furono di un mese. Per ora continua a lavorare in palestra, sperando in un recupero lampo. Una 'tregua' dal tendine, che gli possa restituire il derby. Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI