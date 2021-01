Inter-Milan, Ibrahimovic è l’uomo dei derby | Coppa Italia News

Inter-Milan: il Diavolo si affida ad Ibrahimovic

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, in casa Milan, è l’uomo derby per eccellenza degli ultimi dieci anni. Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Sono 7, infatti, i gol messi a segno contro l’Inter: 3 di questi nel 2020 e 2 di questi, oltretutto, decisivi per il successo del Diavolo, 1-2, in campionato lo scorso 17 ottobre.

L’attaccante svedese, classe 1981, non ha mai negato di sentire molto la gara contro i nerazzurri. Giocare contro l’Inter, soprattutto da quando, nel 2010, ha messo per la prima volta la maglia del Milan, gli ha sempre dato moltissimi stimoli. Ibrahimovic si sente l’emblema del Milan, il trascinatore: vuole sospingere l’ambiente rossonero ad un’altra vittoria contro i cugini.

Tornò dal coronavirus in tempo per infliggere quella doppietta a Samir Handanović, nel derby d’andata in Serie A. Stasera, in Coppa Italia, con un Milan privo di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic sarà chiamato, ancora una volta, e sempre di più, a vestire i panni del leader tecnico e carismatico della squadra di Stefano Pioli. In una gara, come questa, ad eliminazione diretta e contro un grande avversario, Zlatan ha tutte le carte in regola per esaltarsi.

Con i due gol segnati alla quarta giornata dell'attuale campionato contro i nerazzurri, Ibrahimovic è salito a quota 9 reti complessive nella classifica marcatori della stracittadina di Milano. Qualora dovesse andare a segno stasera, raggiungerebbe Enrico Candiani e si porterebbe a soli 4 gol da Andriy Shevchenko, che guida la graduatoria dei top scorer dei derby di tutti i tempi.