TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 26 gennaio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, martedì 26 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola, in prima pagina, dedica risalto a Weston McKennie, giovane centrocampista statunitense della Juventus. Tutti i retroscena di un’operazione di mercato che si sta rivelando molto conveniente per i bianconeri.

In alto, sotto la testata, si parla del derby di Milano di questa sera: Inter-Milan, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca, è anche Romelu Lukaku contro Zlatan Ibrahimović. La sfida vale anche tanto in ottica Scudetto.

Infine, chiosa sul calciomercato del Torino: si ragiona, con il Parma, su un possibile scambio tra Jasmin Kurtić, che finirebbe in granata, e Nicolas N’Koulou che, a quel punto, farebbe il percorso inverso finendo in Emilia.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>