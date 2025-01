Inter-Milan, finale di Supercoppa Italiana: e se… si decidesse ai rigori?

Milan ed Inter, stasera, si giocano la Supercoppa Italiana a Riyadh, in Arabia Saudita. In caso di parità ai 90', si andrà ai calci di rigore.

Stasera, alle ore 20:00 , il Milan di Sergio Conceicao affronterà l' Inter di Simone Inzaghi in occasione della finale di Supercoppa Italiana . In semifinale , le due milanesi hanno vinto rispettivamente contro la Juventus ( 1-2 ) e l' Atalanta ( 2-0 ). Se la finale dovesse finire in parità ai tempi regolamentari, si andrebbe direttamente ai calci di rigore . Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, secondo i bookmaker, col nuovo formato della Supercoppa Italiana, sono più probabili del solito.

In caso di calci di rigore, l'Inter avrebbe un vantaggio dell'1% visto che, coi tiri dal dischetto, ha molto più feeling. L'unica eccezione è l'eliminazione dalla scorsa Champions League contro l'Atletico Madrid. In caso di rigori, l'Inter ha: Hakan Calhanoglu, che non sbaglia quasi mai; Lautaro Martinez, che in nerazzurro ha sbagliato 8 rigori su 14; Mehdi Taremi, che ha segnato il suo unico gol con l'Inter dagli 11 metri; Federico Dimarco; Piotr Zielinski, doppietta su rigore contro la Juve. In porta, per l'Inter, c'è Yann Sommer, il quale è un buon pararigori.