Inter-Milan, è un derby da giro del mondo: i chilometri percorsi dai nazionali

Un derby programmato subito dopo la conclusione della sosta per le nazionali non è proprio il massimo, ma il calendario ha voluto che i giocatori di Inter e Milan viaggiassero un po' per il mondo prima di ritrovarsi sul prato di San Siro. Tanti i nerazzurri convocati dalle rispettive nazionali, altrettanti quelli rossoneri che torneranno a disposizione di Stefano Pioli soltanto in questi giorni di vigilia.

Quanti chilometri percorsi

Come analizzato nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, sarebbero ben 92.742 i chilometri percorsi dai 17 giocatori dell'Inter convocati in questa sosta. Cifra minore, invece, ai 14 del Milan, i quali si fermano soltanto a 56.555 chilometri. Il premio per il primo posto va a Juan Cuadrado: l'esterno colombiano si è mosso per 8.672 km sino a Barranquilla, a questi vanno aggiunti 4.957 km per arrivare a Santiago del Cile e 11.879 km per tornare a casa.