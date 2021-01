Inter-Milan, Barella contro Kessié: dinamite al centro | Coppa Italia News

Inter-Milan: Barella contro Kessié, sfida tra intoccabili

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Nicolò Barella e Franck Kessié, centrocampisti di Inter e Milan, sono i protagonisti dell’approfondimento sulle colonne del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Tanto il sardo quanto l’ivoriano, infatti, sono giocatori imprescindibili per i rispettivi tecnici, Antonio Conte e Stefano Pioli. Per questo si daranno battaglia anche stasera, nel derby dei quarti di finale (in gara secca) di Coppa Italia.

Barella, ha ricordato il quotidiano romano, ha fin qui giocato 25 partite su 26, risultando il terzo nerazzurro più impiegato dopo Samir Handanović e Stefan de Vrij. Kessié, invece, ne ha saltate due, una in Europa League contro il Lille; un’altra in Serie A contro la Lazio, ma soltanto perché era squalificato. Altrimenti, come di regola, avrebbe giocato in mezzo al campo. È lui, in fin dei conti, il terzo rossonero più utilizzato dopo Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Theo Hernández.

Barella, nell’Inter, è cresciuto moltissimo: è diventato un centrocampista ‘box to box‘, contro la Juventus ha segnato il suo secondo gol stagionale. Kessié, nel post-lockdown, è diventato un giocatore lucido, sicuro e concentrato. Un vero e proprio punto di riferimento. Stasera, in Inter-Milan, Barella e Kessié si ritroveranno contro per un duello all’ultimo sangue.

Barella e Kessié si sono affrontati, nel derby e tra Cagliari ed Atalanta (le loro precedenti squadre), in totale per 8 volte: 5 volte ha vinto il rossonero, 3 volte il nerazzurro. Stasera come andrà a finire? Ancora qualche altra ora per scoprirlo.