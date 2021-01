CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 26 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 26 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘, in prima pagina, apre con un titolo su Inter-Milan, ‘derby a nervi tesi’ per i quarti di finale di Coppa Italia tra i nerazzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Stefano Pioli. Ampio spazio, però, viene dedicato anche alla rottura tra Paulo Fonseca ed Edin Džeko. Il bosniaco si allena da solo a Trigoria: andrà via dalla Roma?

Intanto, chi lascia l’Italia è Alejandro ‘Papu’ Gómez: ceduto al Siviglia, all’Atalanta vanno 7,5 milioni di euro. In alto, sotto la testata, si parla del contatto avvenuto tra Aurelio De Laurentiis e Rafa Benítez, che, dopo aver lasciato il Dalian Pro in Cina, potrebbe dunque tornare ad allenare il Napoli a distanza di cinque anni e mezzo.

