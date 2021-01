Inter-Milan 2-1, Pioli: “In dieci troppo dura” | Coppa Italia News

Inter-Milan, il commento di Pioli nel post-partita del derby

Stefano Pioli, tecnico rossonero, mastica amaro dopo il derby di Coppa Italia. La sfida Inter-Milan, infatti, è stata vinta 2-1 dai nerazzurri. Il Diavolo era andato in vantaggio grazie ad un gol di Zlatan Ibrahimović. Perso Simon Kjær per infortunio, il Milan è poi rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione dello stesso Ibra. L’Inter, a quel punto, ha ribaltato e vinto il match con le reti di Romelu Lukaku su calcio di rigore e Christian Eriksen su calcio di punizione al 97′.

“Venivamo da una brutta prestazione e cercavamo risposte, la partita c’è stata”, ha detto Pioli, le cui dichiarazioni sono state riportate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. “Dispiace essere usciti perché è una competizione a cui tenevamo, ma la partita ha detto che possiamo tenere testa ad un avversario forte come l’Inter. L’inferiorità numerica ha complicato la situazione, in dieci è stato molto più difficile. Siamo stati tutti ingenui nel fallo del rigore – ha proseguito Pioli al termine di Inter-Milan -; in una partita complicata ho avuto comunque segnali importanti dalla squadra”.

"Esco da questa sconfitta positivo e fiducioso per il futuro – ancora Pioli dopo il derby -. La generosità non è mancata, ho visto l'intensità che era mancata contro l'Atalanta. La panchina dell'Inter ha fatto la differenza? No, tutto è cambiato con l'inferiorità numerica. In undici contro undici era una partita aperta a tutti i risultati e noi eravamo in vantaggio. Il k.o. ci spingerà a fare di più: perdiamo la Coppa Italia che era un nostro obiettivo, ma siamo concentrati sulle altre competizioni che sono anche più importanti".