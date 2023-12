Inter, debiti alti e richieste di Oaktree. Possibili cessioni di big

Inter, debiti e rischi cessioni big

I tempi tecnici per trovare un nuovo partner, si legge, sono ormai stretti: entro fine gennaio deve arrivare la fumata bianca per arrivare a maggiocon tutti i documenti pronti. Il cammino fatto in Champions ha scongiurato il rischio di dover incassare dalle cessioni 60 milioni entro il 30 giugno, non per finanziare il mercato, ma per mettere in sicurezza il club, a queste si sarebbero aggiunte altre cessioni. Se gli incassi non dovessero rispecchiare quelli dell'anno scorso, l'Inter si ritroverebbe a dover fare due grandi cessioni: una prima della fine di giugno e una dopo. A rendere difficile la cessione del club una situazione debitoria preoccupante: il bilancio al 30 giugno quantifica in 807 milioni i debiti complessivi (erano 881 al 30 giugno 2022). L’indebitamento finanziario netto è invece pari a -308,8 milioni. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Cosa cambia con l'Europa League? Le strategie