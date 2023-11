Infortuni Milan – La Gazzetta titola: “Thiaw allunga l’incubo dei ko”

La gara di Champions League tra Milan e Borussia Dortmund, valevole per la 5^ giornata della fase a gironi, ha visto i tedeschi imporsi a San Siro per 3-1, ma il risultato non è l'unica nota negativa della serata. Tra le varie preoccupazioni sorte nel post-partita, c'è anche quella per Malick Thiaw, uscito malconcio al minuto 52 della sfida. Per lui si teme uno stop di alcune settimane.