Infortuni Milan – Si ferma Thiaw, ma è solo l’ultimo di una lunga lista

Il Milan perde in casa contro il Borussia Dortmund e come se non bastasse perde anche Malick Thiaw per un infortunio muscolare, l'ennesimo di questa stagione. Dall'inizio del campionato , infatti, sono già 25 gli stop per problemi fisici , di cui 20 di natura muscolare . Per gli esami il tedesco dovrà attendere qualche giorno, ma le sensazioni non sono positive, data anche la sua uscita dallo stadio avvenuta in stampelle.

Il difensore si aggiunge a: Sportiello, fuori per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro, rientro previsto per la prossima giornata di Serie A; Leao, ai box per una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, rientro previsto per la partita con l'Atalanta del 9 dicembre; Okafor, fuori per una lesione al bicipite femorale destro, dovrebbe recuperare anche lui per la partita con la Dea; Pellegrino, fuori per la frattura composta dell'osso calcaneare del piede sinistro, condizioni da valutare; Bennacer, fuori per un intervento in artroscopia del ginocchio destro per la riparazione della lesione condrale il 16 maggio, è tornato ad allenarsi in gruppo, potrebbe rientrare per le ultime gare del 2023; Caldara, fuori per un intervento alla caviglia destra, rientro nel 2024; Kalulu, ai box per una lesione del tendine retto femorale sinistro, operazione avvenuta il 2 novembre, stop di 4 mesi circa da quel giorno.