Infortuni Milan, i capi d’accusa di Pioli e la soluzione di Furlani

Infortuni Milan: a rischio il preparatore di Pioli? — Come? Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola è difficile che Pioli cambi qualcosa nel suo staff. Per questo motivo potrebbero essere gli stessi dirigenti a prendere una decisione che potrebbe coinvolgere anche Matteo Osti, attuale responsabile dei preparatori atletici del club di Via Aldo Rossi.

Infortuni e non solo, però, tra i capi d'accusa per Pioli: se contro il PSG aveva ritrovato il suo Milan, infatti, con scelte 'semplici' (come il ritorno al 4-2-3-1, modulo che la squadra ben conosce e applica), a Lecce è ricaduto nell'errore di voler strafare. Come quando si è inventato Yunus Musah terzino destro, perché veloce quanto Lameck Banda, anziché puntare sul più esperto Alessandro Florenzi, interprete del ruolo.

Tra scelte tattiche strane e calo atletico rossonero — Dal periodo difficile di gennaio/febbraio 2023 ad oggi, spesso, ha commentato il quotidiano torinese, le mosse tecnico-tattiche di Pioli non hanno convinto. Da un lato sono state la sua forza per rendere inizialmente vincente il Milan; ora, però, si stanno rivelando sempre più spesso controproducenti. E chissà che non siano state uno dei fattori che, nell'ultimo periodo, hanno portato nell'ordine Davide Calabria, Olivier Giroud, Rafael Leao e Samuel Chukwueze a reagire in maniera vistosa.

A parole o a gesti. Inoltre, ha chiosato 'Tuttosport', c'è un altro aspetto del Milan di Pioli da analizzare, legato a infortuni e preparazione atletica e che quindi può far riferimento al suo staff. Si tratta del calo che la squadra ha sempre nell’ultimo terzo di gara. Con Napoli e Lecce - da 0-2 a 2-2 - è stato evidente, ma è una costante: dal 70’ in poi in 16 partite il Milan ha segnato 2 gol e calciato solo 16 volte; mentre dal 60’ in avanti ha subito 10 dei 18 gol finora incassati. LEGGI ANCHE: Di Marzio: "Difensore e attaccante, ecco chi vuole il Milan" >>>

