Milan, fiducia a Pioli e speranza Leao. Ma tutti questi infortuni …

Milan, per Pioli è continua emergenza infortuni — Soltanto un edema, invece, per Calabria. Salterà - così come Leao - le partite con la Nazionale, poi tornerà disponibile. Sarà già in campo per Milan-Fiorentina di sabato 25 novembre. L'emergenza infortuni nel Milan di Pioli, ha commentato però il 'CorSera', resta una delle grane principali della stagione rossonera.

Sono già 24 i casi in 3 mesi: troppi. Il Milan, che non mette in discussione Pioli, anzi continua a confermargli la fiducia (anche per la mancanza di alternative all'altezza) nonostante il tecnico sia ormai inviso a gran parte della tifoseria, vuole che venga finalmente fatta luce sulla questione. E il prima possibile, perché serve una soluzione immediata al problema.

Diavolo senza personalità e a due facce — Nel mirino ci sono i carichi di lavoro e la prevenzione. Anche perché, senza titolari in campo, il livello del Diavolo si abbassa notevolmente. Non basta come attenuante, però, per il crollo di Lecce. L'impressione è che a questo Milan manchi personalità, in campo e fuori. Alle prime difficoltà il gruppo va a fondo: i nervi tesi di Olivier Giroud - che per l'espulsione in Lecce-Milan rischia 2 giornate di squalifica - sono lo specchio dell'inquietudine che regna in casa Milan.

Qual è, dunque, il vero Milan? Questo è ciò che si è domandato il quotidiano generalista. Quello di Milan-PSG 2-1 o di Milan-Udinese 0-1? Il Diavolo sembra avere una doppia faccia. In attesa del ritorno di Zlatan Ibrahimovic in società, spetterà a Pioli trovare la soluzione ai problemi. LEGGI ANCHE: Di Marzio: "Difensore e attaccante, ecco chi vuole il Milan" >>>

