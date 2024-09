Oltre ad Álvaro Morata, il Milan ha altri tre infortunati in questo disastroso avvio di stagione. Ecco come stanno e quando possono tornare

Oltre ad Álvaro Morata (vi spieghiamo in questo articolo , nel dettaglio, le sue attuali condizioni fisiche), il Milan ha altri tre infortunati in questo avvio di stagione. Si tratta del portiere Marco Sportiello , del terzino destro Alessandro Florenzi e del difensore centrale Malick Thiaw . Nonostante i quattro giorni di riposo dagli allenamenti concessi dall'allenatore Paulo Fonseca alla squadra, ieri i tre - con Morata - erano presenti a Milanello per seguire il loro specifico programma per il rientro dall'infortunio.

Infortunati Milan, tempi lunghi per Sportiello e Florenzi

Per rivedere in campo Sportiello e Florenzi, infortunatisi durante la tournée del Milan negli Stati Uniti d'America a cavallo tra luglio e agosto, bisognerà aspettare. Il portiere, che si era fatto male all'indice della mano sinistra, ne avrà ancora per altri due mesi. Il terzino, che si è rotto crociato e menisco negli States, ieri ha fatto fisioterapia e si rivedrà in campo non prima della prossima primavera.