Inchiesta ultras Inter e Milan, interrogatori per Calhanoglu e Calabria

Inchiesta ultras Inter e Milan, presto Calhanoglu e Calabria in Procura

Come riferito da Tuttosport, tra i protagonisti attesi per i prossimi interrogatori ci sono Davide Calabria e Hakan Calhanoglu. Calabria, capitano del Milan, dovrà rispondere riguardo a un incontro avvenuto l'8 febbraio 2023 con Luca Lucci, leader della Curva Sud, in un bar di Cologno Monzese. Il tutto era previsto per venerdì, ma è stato rinviato a causa di alcuni impegni dell'atleta.