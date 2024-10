Inchiesta ultrà, convocato anche Calhanoglu. Mentre Calabria…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, in merito all'inchiesta ultrà sarà ascoltato anche Calhanoglu. Mentre Calabria...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, in merito all'inchiesta ultrà che coinvolge alcuni tifosi di Milan e Inter, sarà chiamato a parlare anche Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro, è stato avvertito dell'impegno al ritorno. Rimesso piede a Milano, dovrà sedersi di fronte agli investigatori della Mobile e rispondere alle domande sul rapporto con i capi ultrà nerazzurri ora in carcere nell'inchiesta "Doppia Curva". Poi, tra mercoledì e giovedì, ci sarà la sua audizione, la terza di un tesserato nerazzurro. Dovrà essere ascoltato anche il capitano del Milan Davide Calabria, ma il giorno non è stato ancora deciso.