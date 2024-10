Inchiesta Inter, spunta il nome di Calhanoglu nelle intercettazioni

Continuano ad emergere interessanti retroscena in merito all'inchiesta, avviata ieri ufficialmente con i primi arresti di membri delle curve di Inter e Milan e sarebbe spuntato il nome di Hakan Calhanoglu . Ma procediamo con ordine. Siamo sempre nell'ambito della richiesta da parte del direttivo della Curva Nord di ottenere più biglietti possibili per la finale di Champions League contro il Manchester Cit y poi persa. Questo è uno dei passaggi della richiesta dell'ordinanza di custodia cautelare firmata dai PM Sara Ombra e Paolo Storari. Nel lungo provvedimento sono usciti anche i nomi di alcuni calciatori.

Inchiesta Inter, nelle intercettazioni spuntano alcuni volti noti: e c'è anche Calhanoglu

A riferirlo è l'Adnkronos. Il turco Hakan Calhanoglu, ex Milan, in particolare, stando alle dichiarazioni di Marco Ferdico, avrebbe dovuto trascorrere una serata, compresa di cena, con la sua famiglia. Questo unitamente a quella di Antonio Bellocco. In modo particolare, da quanto si legge, l'ex rossonero avrebbe incontrato più volte lo stesso Ferdico per consegnargli delle magliette successivamente date a Bellocco. Nelle intercettazioni emergono anche altri personaggi noti in casa Inter, come Nicolò Barella e Javier Zanetti. Una vicenda che continua ad infittirsi sempre di più.