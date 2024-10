Youth League – Pagelle Bayer Leverkusen-Milan 3-1: Bonomi il migliore

Alessandro Bonomi, calciatore Milan Primavera, in Bayer Leverkusen-Milan di Youth League (getty images)

Il Milan arriva a Leverkusen con l'obiettivo di fare i primi tre punti della propria Youth League. I rossoneri giocano un brutto primo tempo e subiscono due reti. Serve la scossa nel secondo tempo, esce Ibrahimovic ed entra Comotto. Il Diavolo inizia a rendersi pericoloso, soprattutto con Bonomi e Scotti. Accorcia le distanze proprio Bonomi, poi nel finale i rossoneri attaccano senza difendere e subiscono il contropiede che vale il risultato finale. 3-1 per i tedeschi che volano a punteggio pieno. Solo un punto in due gare per mister Guidi.