Il 2021 del Milan: tante assenze tra infortuni e CoVid | Serie A News

Milan, un gruppo minato da infortuni e coronavirus

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, analizzando le cause di un 2021 in netta flessione per il Milan di Stefano Pioli, ha sottolineato come la squadra rossonera, nel recente passato, sia stata colpita duramente dalla pandemia da coronavirus.

Già dall’anno scorso, con il direttore tecnico Paolo Maldini tra i primi a contagiarsi, fino ad arrivare a questa stagione. Gli ultimi in ordine di tempo? Rade Krunić, Ante Rebić e Hakan Çalhanoğlu, fermo per un mese tra gennaio e febbraio. Tutte assenze, queste per CoVid, pesate sui muscoli e sulla tenuta della squadra.

Altra causa di un rendimento del Milan notevolmente ribassato, nel nuovo anno, è senza dubbio da ricercare nei tanti infortuni patiti dai calciatori rossoneri. Il gomito lussato di Rebić, il polpaccio di Zlatan Ibrahimović, l’anca di Sandro Tonali, i due stop muscolari accusati, a dicembre ed a Belgrado, da Ismaël Bennacer.

La lista degli infortunati è stata spesso lunga e variegata. Pioli non ha quasi mai potuto mettere in campo la formazione sulla carta migliore. Eppure, prima, è sempre riuscito a trovare le soluzioni. La squadra moltiplicava entusiasmo ed energie. Quando è stato eliminato dalla Coppa Italia, il Milan ha avuto a disposizione 15 giorni di allenamento ‘puliti’, giocando solo nel weekend, senza gare infrasettimanali.

Invece di decollare, il Diavolo si è spento. Il Milan, di colpo, ha staccato la spina. Le energie sono diminuite. I giocatori rientrati dall'infortunio o dal CoVid non sono in condizione e chi ha giocato troppo, prima, per sostituirli è molto stanco. Nella partita di La Spezia la squadra ha smesso di recitare un copione che conosceva a memoria. Ed ora si valuta persino di abbandonare il 4-2-3-1, anche se non è facile …