Ibrahimovic vero vincitore di Sanremo: il Festival è suo | News

Ibrahimovic a Sanremo: un protagonista assoluto

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è il vero vincitore del Festival di Sanremo. Lo ha affermato, senza timore di essere smentito, il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Lo ha vinto con le sue regole, quelle che tutti hanno dovuto rispettare. Persino Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse in Riviera.

Lo ha fatto da protagonista assoluto, a partire dalle conferenze per poi finire nelle cinque serate del Festival della Canzone Italiana. Ibrahimovic ha letteralmente stravolto Sanremo, mettendosi in gioco. Ha pagato dazio all’emozione, nella prima serata, poi si è preso il proscenio. Anche più di Fiorello.

Ibrahimovic, spigliato e disinvolto, si è mosso sul palco del teatro ‘Ariston‘ di Sanremo come se fosse sul prato verde di ‘San Siro‘. Ha saputo ‘giocare di squadra‘, con gli stessi Amadeus e Fiorello, per poi proseguire con Sinisa Mihajlovic, con il quale ha duettato in ‘Io vagabondo‘ dei Nomadi nella serata di giovedì.

Ha invitato Donato Grande a venire a trovarlo al Milan, ha preso in giro Achille Lauro. Ed il cantante di ‘Rolls Royce‘ non ci è rimasto bene. La gag più divertente, chissà quanto orchestrata e quanto, invece, per reali necessità, è stata quando ha chiesto un passaggio a Sanremo ad un motociclista visto che era rimasto imbottigliato in autostrada.

Ibrahimovic a Sanremo ha conquistato tanti applausi, anche se virtuali. Elegantissimo, bravissimo, ha indossato abiti DSquared2 la prima serata e, successivamente, quelli di Brunello Cucinelli. Non eravamo abituati a vederlo in papillon, ma ha fatto la sua bella figura.

Finito Sanremo, adesso, per Ibra è tempo di tornare a pensare al Milan, a come aiutare la squadra di Stefano Pioli a superare questo momento difficile. Naturalmente, una volta superato il suo infortunio muscolare. E, intanto, suonano anche le sirene dalla Svezia: lo vogliono di nuovo in Nazionale. Intanto, un grande ex rossonero invita il Diavolo a non mollare nella lotta Scudetto >>>