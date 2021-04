Ibrahimovic salterà Milan-Genoa: ecco perché Maresca lo ha espulso

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, rischia più giornate di squalifica per il rosso diretto rimediato al 'Tardini' per proteste

Daniele Triolo

C'è attesa, in casa Milan, per il comunicato che il Giudice Sportivo di Serie A emetterà domani su Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, infatti, ha rimediato un'espulsione diretta al 60' di Parma-Milan di sabato scorso. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ad ogni modo, ha sottolineato come esista un alone di mistero sulle frasi pronunciate da Zlatan. Frasi che hanno provocato la reazione dell'arbitro Fabio Maresca di Napoli, inducendolo ad espellere il numero 11 rossonero.

L'espulsione di Ibrahimovic, in base ad alcune ricostruzioni audio emerse nel post-partita, sembrerebbe infatti essere molto severa. Prima di qualsiasi ipotesi, però, bisognerà leggere il referto arbitrale redatto dopo Parma-Milan da Maresca. Nella giornata di ieri sono affiorati ulteriori dettagli sul dibattito tra Ibrahimovic e Maresca. Oltre, ovviamente, a quel 'mi sembra strano eh', che il direttore di gara avrebbe equivocato e inteso come 'sei un bastardo eh', portando l'arbitro all'espulsione dell'attaccante.

Poco prima, infatti, Ibrahimovic aveva detto all'arbitro Maresca 'vai a casa, vai a casa se non ti interessa. Se non ti frega che cosa fai qua?'. Una serie di espressioni che, evidentemente, non sono piaciute al fischietto campano. Il quale ha sventolato il cartellino rosso per 'cumulo', dopo un primo avviso non rispettato dall'attaccante rossonero. Il Milan, adesso, è in attesa di conoscere quante giornate di squalifica riceverà Ibrahimovic.

Il nativo di Malmö, sicuramente, salterà Milan-Genoa di domenica prossima per le espressioni che Maresca ha ritenuto irriguardose. Nel caso in cui, però, Ibrahimovic fosse squalificato per più giornate, il Milan farà ricorso. Esattamente così come già aveva fatto per Ante Rebic, ottenendo una riduzione da due giornate ad un solo turno di stop. I rossoneri, stando alla versione di Zlatan, sono infatti convinti di come questi non abbia offeso l'arbitro.

Saltando Milan-Genoa, Ibrahimovic salterà la sua 14^ gara in questo campionato di Serie A. Si tratta di quasi la metà delle partite dell'intero torneo. Nelle altre 17 giocate, lo svedese ha segnato 15 gol e fornito 2 assist. Un cammino stagionale di certo positivo. Ma tra CoVid, infortuni e squalifiche restano comunque tanti i match giocati senza Ibra. Riscatto Tomori possibile ad una condizione: le ultime >>>