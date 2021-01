Ibrahimovic ospite a Sanremo? Oggi la decisione del CdA della Rai

Ibrahimovic ospite fisso a Sanremo? Forse qualcosa è cambiato …

Come noto Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà ospite fisso a Sanremo nella prima settimana del mese di marzo. Questo è quanto aveva annunciato la direzione artistica del Festival della Canzone Italiana, conduttore Amadeus in testa.

L’alterco, però, che ha visto protagonista, in negativo, l’attaccante svedese con Romelu Lukaku, bomber belga dell’Inter, in occasione del derby di Coppa Italia di martedì, potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, infatti, oggi si riunirà il Consiglio d’Amministrazione della Rai.

Per l'occasione, si discuterà anche dell'opportunità di mantenere come ospite d'onore del Festival di Sanremo il centravanti del Milan, non più, si legge, "modello di sportivo ideale per lo spettacolo più popolare prodotto dall'ente pubblico".