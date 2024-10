Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird per il Milan, nella giornata di giovedì 24 ottobre è tornato a Milanello. Da quelle parti lo svedese non si faceva vedere da diverso tempo, probabilmente per lasciare la libertà a Paulo Fonseca di lavorare e di prendere lui in mano la situazione. Dopo il rientro dalla pausa per le Nazionali, infatti, l'ex attaccante rossonero non si era mai fatto vedere, ma a pochi giorni dalla sfida contro il Bruges in Champions League ha fatto di nuovo capolino al centro sportivo del Diavolo. E lo ha fatto per una ragione ben precisa.