Ibrahimovic e la società di scommesse: la UEFA apre un’inchiesta

Zlatan Ibrahimovic non sembra mai avere pace. La UEFA ha aperto un'inchiesta su di lui. Ecco le sanzioni che rischia l'attaccante svedese

Daniele Triolo

La UEFA ha aperto un'inchiesta su Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in merito la sua partecipazione nell'agenzia di scommesse maltese, 'BetHard'. Lo ha ricordato, tra gli altri quotidiani, 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La storia non è nuova, ma è tornata agli onori delle cronache in questo periodo, da quando è stata rilanciata, in Svezia, da 'Aftonbladet'.

La UEFA, ha sottolineato la 'rosea', ha aperto l'inchiesta sulla base del comma 4 dell'articolo 31 della procedura. Per ora la Commissione Etica e Disciplinare ha nominato un ispettore che condurrà un'indagine preliminare. Poi potrebbe invenire la Camera Giudicante sulla questione.

Altra grana, insomma, per Ibrahimovic, che ha appena rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 2022. Non a caso il club rossonero, nel nuovo accordo, ha posto una clausola per tutelarsi nel caso di una squalifica del bomber nativo di Malmö. Ma cosa rischia, nel concreto Zlatan?

Appare remota, secondo 'La Gazzetta dello Sport', l'idea che Ibrahimovic possa essere escluso dalle competizioni internazionali per la violazione dell'articolo 12, che vieta agli atleti di partecipare direttamente o indirettamente ad attività di scommesse o avere partecipazioni finanziarie nelle compagnie di betting.

Per capire come finirà ci vorrà del tempo. L'ultima parola su un'eventuale squalifica spetta alla FIFA, ma anche la UEFA ha voce in capitolo, giacché Ibrahimovic ha violato le regole etiche tornando a giocare in Nazionale con la Svezia ed in Europa League con il Milan in questa stagione.

La pena più severa potrebbe prevedere anche una lunga squalifica, fino a tre anni, ma al momento la soluzione più gettonata sembra essere una multa. Anche perché, da ambienti vicini al calciatore, filtra che Zlatan stia cercando di vendere le quote della 'BetHard' in suo possesso. Dovrebbero essere intorno al 10%.