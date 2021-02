Ibrahimovic a Sanremo: il Milan non teme distrazioni | Serie A News

Ibrahimovic a Sanremo. Dal Milan filtra un ‘logico assenso”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, presenzierà come ospite fisso al Festival di Sanremo. Era già noto da qualche tempo, ma ieri l’attaccante svedese, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, lo ha ricordato e confermato con un clip. “Spettatori di Sanremo, Fiorello, Amadeus, preparatevi: sto arrivando, facciamo un altro record“, le parole di Ibra.

Zlatan, dunque, si presenterà (non si sa ancora come ed in quale forma) al Festival della Canzone Italiana per tutte le serate previste dall’evento, ovvero dal 2 al 6 marzo. Dal Milan arrivano soltanto messaggi di ‘logico assenso‘. Il club rossonero, infatti, era stato informato per tempo da Ibrahimovic ed era a conoscenza della situazione.

Ibrahimovic ha firmato un contratto per la sua partecipazione a Sanremo e quindi andrà. Ma il Milan non teme distrazioni da parte del fuoriclasse svedese. Anzi, è sicuro che il suo numero 11 sarà a disposizione per le partite di quella settimana, nella fattispecie Milan-Udinese del 3 marzo e Hellas Verona Milan del 7. L’unica data critica è quella di Milan-Udinese, quando tutta la giornata di Serie A potrebbe, però, essere disputata al pomeriggio per questioni di audience e sovrapposizioni con Sanremo.

L’audience per il Festival di Sanremo è assicurata con la presenza di Ibrahimovic. Ma un po’ meno certo appare, al momento, il programma sportivo e non solo del fuoriclasse di Malmö. Il club rossonero è certo: Zlatan è un professionista eccellente e non farà mancare in alcun modo il suo apporto alla società ed alla squadra. Questi erano i patti ed i patti saranno rispettati.

In attesa, pertanto, di vedere sul palco dell'Ariston i derby tra il milanista Ibrahimovic e gli interisti Fiorello ed Amadeus, resta da capire come riuscirà Ibrahimovic ad allenarsi con il Milan e, al contempo, mantenere fede alla partecipazione a Sanremo. Il Milan è certo che Ibra non salterà allenamenti e che sarà concentrato come suo solito.