Fondazione Milan compie 23 anni. Scaroni: “Berlusconi straordinario. Vogliamo ampliare la bacheca”

Fondazione Milan ha festeggiato ieri 23 anni. All'evento era presente anche il Presidente del club di Via Aldo Rossi, Paolo Scaroni, il quale, a margine della ricorrenza, ha ricordato Silvio Berlusconi a 40 anni dall'acquisto del Milan
Ieri nel Museo del Milan, nella sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, alla presenza del Ministro per la Disabilità, Alessandro Locatelli, del Presidente rossonero Paolo Scaroni, dell'ex attaccante rossonero (attuale brand ambassador) Daniele Massaro e grazie alla partnership con 'Sara Assicurazioni', si è celebrato il 23° anniversario di Fondazione Milan. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Come? Con il racconto, attraverso immagini e cimeli, di un impegno costante e in continua evoluzione, che pone l'attenzione su tematiche rilevanti e capace di generare un cambiamento positivo attraverso lo sport. Il tutto, testimoniato dagli oltre 13 milioni di euro di investimenti sociali di Fondazione Milan che, dal 2003, hanno avuto un concreto impatto sulla vita di più di 200mila beneficiari. Per un totale di 288 progetti in Italia e in 24 Paesi nel mondo.

Al termine dell'evento, Scaroni, Presidente rossonero, ha anche ricordato come 40 anni fa, il 20 febbraio 1986, Silvio Berlusconi comprò il Milan: «La maggior parte dei nostri trofei li dobbiamo a lui, un uomo straordinario - ha ricordato il numero uno del club di Via Aldo Rossi -. Se vogliamo ampliare la bacheca? Certo che vogliamo!».

