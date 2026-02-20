Fondazione Milan ha festeggiato ieri 23 anni. All'evento era presente anche il Presidente del club di Via Aldo Rossi, Paolo Scaroni, il quale, a margine della ricorrenza, ha ricordato Silvio Berlusconi a 40 anni dall'acquisto del Milan

Daniele Triolo Redattore 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 12:24)

Ieri nel Museo del Milan, nella sede del club rossonero in Via Aldo Rossi, alla presenza del Ministro per la Disabilità, Alessandro Locatelli, del Presidente rossonero Paolo Scaroni, dell'ex attaccante rossonero (attuale brand ambassador) Daniele Massaro e grazie alla partnership con 'Sara Assicurazioni', si è celebrato il 23° anniversario di Fondazione Milan. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.