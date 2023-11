Gran Galà del Calcio AIC: Maignan quasi sicuro del premio

Gran Galà del Calcio AIC 2023: per il Milan quasi certo il riconoscimento a Maignan come miglior portiere. In corsa anche Leao e Theo

'La Gazzetta dello Sport' parla anche dell'edizione 2023 del Gran Galà del Calcio AIC. L’evento in collaborazione con la Da di Demetrio Albertini si terrà il 4 dicembre al Superstudio Maxi di Milano e sarà condotto da Federica Masolin e Paolo Cevoli. Si prospettano tantissimi premi per i giocatori del Napoli che ha vinto lo scudetto con Luciano Spalletti che sarà presente alla serata. Tra il Milan quasi certo il riconoscimento a Maignan come miglior portiere. In ballo anche Theo Hernandez e Leao nelle categorie difensori e attaccanti. LEGGI ANCHE: Milan al top degli investimenti con il calcio made in USA >>>