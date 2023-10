Genoa-Milan, Zazzaroni: “Conservo qualche dubbio sul gol di Pulisic”

Il Milan ha vinto per 1-0 sul campo del Genoa : una partita al cardiopalma con i minuti di recupero davvero folli. La gara è stata decisa dal gol di Pulisic , sul quale il VAR si è soffermato per minuti per un possibile fallo di mano. Ne ha parlato anche il giornalista de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni . Ecco le sue parole.

"Conservo giusto qualche dubbio sul gol di Pulisic: non sono però in grado di affermare con certezza che abbia controllato il pallone col braccio destro. Complimenti anche per il Bologna, che ferma l'Inter con personalità e permette al Milan di scavalcare i cugini e restare in solitaria al primo posto".