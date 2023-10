Moviola Genoa-Milan 0-1: “Gol Pulisic, il dubbio resta” | Serie A News

Il protocollo, in questo caso, è chiaro: vale la decisione presa sul campo anche se, secondo la 'rosea', qualche dubbio nell'azione resta. Giusto, invece, proseguendo nell'analisi degli episodi da moviola di Genoa-Milan, il cartellino rosso inflitto al portiere della squadra meneghina, Mike Maignan, al 96' dopo l'on field review.

Giuste le espulsioni di Maignan e Martínez. Ma su Leão ... — Si tratta, infatti, di un grave fallo di gioco e non di Dogso (ovvero negare l'evidente opportunità di segnare una rete) di Maignan che, in uscita alta, con il ginocchio colpisce - in modo violento, ma accidentale - Caleb Ekuban sotto il collo. Corretto, infine, anche il secondo cartellino giallo e quindi la conseguente espulsione anche del portiere ligure Martínez.

Piede alto, infatti, su Musah, Errore grave, però, quello dell'arbitro di Genoa-Milan, il signor Marco Piccinini, non concedere il vantaggio al Milan nell'azione che stava vedendo Rafael Leão involarsi verso la porta rossoblu rimasta sguarnita. Avendo perso totalmente la bussola nel concitato finale, il quotidiano sportivo nazionale ha dato 4,5 in pagella al direttore di gara. Portiere Milan: tra Maignan e Giroud, spunta un nome per il 2024 >>>

